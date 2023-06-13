تزامناً مع ذكرى سقوطها بيد داعش.. تمزيق صورة للمالكي داخل الموصل وائتلافه يعلق

شفق نيوز/ تزامناً مع الذكرى التاسعة على سقوط مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى بيد تنظيم داعش وإعلان خلافته الإسلامية فيها تعرضت صورة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للتمزيق داخل المدينة.

وتتهم اطراف وقوى سياسية عراقية نوري المالكي الذي كان آنذاك يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء بالتسبب بسقوط مدينة الموصل وبعدها باقي المحافظات ذات الغالبية السنية بيد التنظيم المتشدد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الصورة كانت مثبتة عند مدخل الجسر الرابع من الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

هذا ولم يُعرف فيما إذا كان التمزيق متعمداً أم بحكم الظروف الجوية.

من جانبه قال معد الخالدي ممثل ائتلاف دولة القانون في نينوى، لوكالة شفق نيوز، : نجدد تأكيداتنا السابقة أن صور رئيس ائتلاف دولة القانون المنتشرة في الموصل ليست لمكتب دولة القانون في نينوى ولا علاقة له بنشرها.

وأضاف أنه لا توجد حركات أو تيارات أو تجمعات تابعة لائتلاف دولة القانون في المحافظة ، وسبق لرئيس الإئتلاف ان طلب من محافظ نينوى برفع الصور وغلق أي مكتب يدعي انتمائه لدولة القانون.

واجتاح تنظيم داعش في أواسط العام 2014 مناطق ومدن شاسعة تُقدر بثلث مساحة العراق في مقدمتها مدينة الموصل قبل أن تتمكن القوات العراقية مسنودة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من إستعادتها من قبضة التنظيم المتشدد في عملية عسكرية استغرقت ثلاث سنوات.