تزامناً مع جلسة البرلمان.. اجتماع للاطار الشيعي والحلفاء للاتفاق على تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن عزم قادة الاطار التنسيقي الشيعي والقوى المتحالفة معه عقد اجتماع بالتزامن مع جلسة البرلمان القادمة للاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن اجتماعاً قادماً سيعقده قادة الاطار التنسيقي للشروع بتشكيل الحكومة"، مبينا أن "موعد عقد الاجتماع سيكون بنفس يوم جلسة البرلمان، اي بعد يوم غد الخميس 23 حزيران الجاري".

وأوضح المصدر، أن "الاجتماع سيحضره قادة الاطار والمتحالفين معهم للاتفاق على تشكيل الحكومة".

وقرر مجلس النواب العراقي، عقد جلسة استثنائية يوم الخميس المقبل.

وعلمت وكالة شفق نيوز، في وقت سابق، أن اجتماعا للاطار التنسيقي الشيعي ناقش سبل "عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، تتضمن التصويت على حسم بدلاء نواب الكتلة الصدرية، وتأدية القسم الدستورية للنواب الجدد".