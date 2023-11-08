ترودو يبلغ السوداني تطلع كندا للعمل مع العراق لتحقيق التهدئة في غزة

شفق نيوز/ أبلغ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الاربعاء، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تطلع بلاده للعمل مع العراق لتحقيق التهدئة في غزة.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتداول بشأن تطورات الأحداث الجارية في قطاع غزة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية فيها".

واكد السوداني، خلال الاتصال، موقف العراق الراسخ والواضح من القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني في حقه بالعيش بكرامة على أرضه، وكذلك إدانة استمرار العدوان ضد غزة واستهدافه المدنيين واستباحة دماء الأطفال والنساء، وتشديد الحصار عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الغذاء والدواء.

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تحرك الدول الكبرى والمؤثرة؛ لحماية القانون الدولي الذي خرقته سلطات الاحتلال، ولم تلتزم بالشرعية الدولية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكندي حرص بلاده على العمل من أجل إيجاد هدنة إنسانية في غزة، يمكن من خلالها إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، كما أعرب عن تطلع كندا للعمل مع العراق؛ لتحقيق التهدئة وإيجاد مخارج سريعة للأزمة.