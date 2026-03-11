ترمب يعلق بسخرية على هتاف "الموت لأمريكا" داخل البرلمان العراقي (فيديو)

شفق نيوز- واشنطن

علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الأربعاء، على حادثة هتاف بعض أعضاء البرلمان العراقي بعبارة "الموت لأمريكا" خلال جلسة برلمانية.

وخلال حديثه مع الصحفيين، سأل أحد المراسلين ترمب عن ردّه على تلك الهتافات داخل البرلمان العراقي، ليجيب الرئيس الأميركي بنبرة ساخرة قائلاً: "هذا سؤال غير لطيف".

وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي التي عقدها (السبت الماضي) لمناقشة تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ترديد عدد من النواب شعارات معادية لأمريكا وإسرائيل داخل قاعة البرلمان، بينها "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل" و"أمريكا هي الشيطان الأكبر".