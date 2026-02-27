ترمب يشيد بدور باراك: يقوم بعمل جيد في العراق

شفق نيوز- واشنطن

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، بأداء مبعوثه الخاص توم باراك، الذي يقوم به في العراق، وذلك تزامناً مع مجموعة لقاءات أجراها المبعوث الأميركي مع عدد من المسؤولين بالعاصمة بغداد في ثاني زيارة له في غضون أسبوع.

وذكر ترمب في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية، أن "توم براك يقوم بعمل جيد في العراق".

وأتت هذه الإشادة بعد اجتماع توم باراك، الجمعة، برئيس مجلس الوزراء العراقي "المنتهية ولايته"، محمد شياع السوداني لبحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والأوضاع العامة والتطورات في المنطقة، وأهمية تجنيب العراق تداعياتها، بحسب بيان لمكتب السوداني.

وأتى هذا اللقاء بعد اجتماع المبعوث الأميركي مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة العراقية.

وذكر بيان لمكتب المالكي، أن الأخير أكد خلال اللقاء مع توم باراك، أهمية "دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الاستقرار السياسي، مشدداً على ضرورة احترام سيادة العراق وخيارات شعبه، فيما تم التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك".

كما بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، مع المبعوث الأميركي الخاص توم باراك، اليوم الجمعة، دور السلطة القضائية في دعم جهود استكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية خلال المرحلة المقبلة.

ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه في غضون أسبوع؛ في ظل تصعيد كبير تشهده المنطقة، وخاصة التهديدات الاميركية بضرب إيران.

هذا وكان باراك قد التقى الأحد الماضي في العاصمة بغداد برئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، قبل أن ينتقل إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان حيث التقى بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.