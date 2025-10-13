ترمب يحذر: العراق الغني بالنفط يواجه مشكلة إذا فشل في إدارة موارده

شفق نيوز- شرم الشيخ

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، خلال كلمته في قمة شرم الشيخ الخاصة بالسلام في غزة، من أن العراق قد يواجه "مشكلة" إذا فشل في إدارة ثروته النفطية بشكل صحيح.

وقال ترمب أمام وفود الدول المشاركة في القمة، وتابعته وكالة شفق نيوز: "العراق بلد مليء بالنفط، وسيكون مشكلة عليكم إذا لم تعرفوا كيف تتعاملون مع النفط".

وجاءت ملاحظاته بعد أن وجّه الشكر إلى الدول العربية والدولية التي ساهمت في دعم جهود التهدئة في غزة، مشيداً بما وصفه بـ"روح التعاون الجديدة في الشرق الأوسط".

وأعلن الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من قادة العالم أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين حماس وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية، وتمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وقال ترمب خلال مراسم التوقيع: "لقد حققنا معاً ما قال الجميع إنه مستحيل، وهو السلام في الشرق الأوسط"، مشيداً بتعاون الأطراف كافة والدول التي أسهمت في إنجاح المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق بين إسرائيل وحماس.