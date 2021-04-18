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تركي الفيصل كاشفاً تفاصيل: واشنطن "قدمت العراق إلى إيران على طبق من فضة"

Category: سیاسة

Date: 2021-04-18T19:23:25+0000
تركي الفيصل كاشفاً تفاصيل: واشنطن "قدمت العراق إلى إيران على طبق من فضة"

شفق نيوز/ كشف رئيس الاستخبارات العامة السعودي السابق، الأمير تركي الفيصل، عن قرار أمريكي أتاح لإيران بسط نفوذها على العراق.

https://twitter.com/saudiatv/status/1383561436517998600

وقال الأمير تركي، الذي كان يتولى أيضا في السابق منصب سفير المملكة لدى واشنطن، في حوار بثته قناة "السعودية" إن وزير خارجية بلاده الراحل، الأمير سعود الفيصل، تقدم عام 2004، بعد انهيار الحكومة في العراق وإعدام صدام حسين، بمبادرة لإنهاء المهمة العسكرية الأمريكية في هذا البلد.

وذكر رئيس الاستخبارات السعودية السابق أن الأمير سعود عرض على وزير خارجية الولايات المتحدة حينذاك، كولن باول، أثناء اجتماع عقد بينهما في جدة، استبدال المهمة الأمريكية في العراق بقوات عربية وإسلامية بهدف ضمان الأمن داخل البلاد، لكن باول رفض هذا الاقتراح.

ولفت الأمير تركي إلى أن الأوضاع في العراق بدأت تتفاقم بعد قيام الحركات المناهضة للاحتلال الأمريكي، مشيرا إلى أن بعضها كان من "التنظيم البعثي" الذي خلف تفكيك الجيش وأجهزة الأمن في العراق، فيما كان البعض الآخر "يأتي من قبل أعوان إيران".

وذكّر المسؤول السعودي السابق بقول الأمير سعود الفيصل عام 2005، خلال لقاء مع الصحفيين في أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة، إن واشنطن "قدمت العراق إلى إيران على طبق من فضة"، وكشف أن وزيرة الخارجية الأمريكية حينئذ، كونداليزا رايز، اتصلت بنظيرها السعودي وطلبت منه سحب كلامه هذا، لكنه رفض.

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