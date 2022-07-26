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تركيا من مجلس الأمن تؤكد استهداف قنصليتها في الموصل والعراق يدين: حذرنا سابقاً من ردود الفعل

Category: سیاسة

Date: 2022-07-26T22:36:28+0000
تركيا من مجلس الأمن تؤكد استهداف قنصليتها في الموصل والعراق يدين: حذرنا سابقاً من ردود الفعل

شفق نيوز/ أكد مندوب تركيا في مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، تعرض قنصلية بلاده في مدينة الموصل لاستهداف.

وقال المندوب في كلمة له، "للأسف اقول انه وانا جالس الان وصلني خبر انه تم استهداف القنصلية التركية في الموصل، واعتقد هذا يؤكد كلامي انه الحكومة العراقية لا تستطيع السيطرة على الأمن".

وقالت القنصلية التركية في مدينة الموصل، إن طاقمها لم يصب بأذى خلال قصف صاروخي استهدف محيط المبنى.

وقال مصدر في القنصلية لوكالة شفق نيوز، إن القنصل محمد كوجوك وطاقم القنصلية بخير ولم يصب احد منهم بأذى، خلال قصف باربع قذائف سقطت في محيط القنصلية وقرب الشقق السكنية بالحي".

من جانبه قال فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي خلال تعقيب له على كلام المندوب التركي، "لا نعرف مدى صحة استهداف القنصلية التركية كما ادعى مندوب تركيا وسنحقق فيما ذكره، وإن تم فعلاً، نحن ندين الاستهداف".

كما قال حسين، إن "الهجمات في السابق تؤدي إلى ردود فعل".

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