تركيا لا تستبعد توسيع عملياتها العسكرية بالعراق لتشمل سنجار

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن شن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار في محافظة نينوى شمالي العراق "لايزال قائماً".

واكد قالن في مقابلة تلفزيونية مع محطة تركية محلية على ضرورة عدم استمرار أي أنشطة ضد تركيا انطلاقا من أي بقعة في الأراضي العراقية، وليس سنجار فحسب.

ونوه الى أن تركيا قامت وتقوم بعملياتها ضد حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان العراق، بالتنسيق مع بغداد وأربيل.

وأردف المتحدث باسم الرئاسة التركية قائلا "يمكن تحديد شكل ونطاق وعمق تلك العمليات بالتنسيق مع السلطات العراقية بحسب الحاجة، واتخاذ خطوات وفق ذلك".

وأشار إلى أن الجيش وجهاز الاستخبارات التركيين يقومان بالتقييمات اللازمة كافة في هذا الإطار.

ولفت قالن إلى اتخاذ تركيا تدابير وقائية ضد التهديدات "الارهابية" المحتملة، وأن احتمال تنفيذ "عملية سنجار" لا يزال قائما.

و أعلن القنصل التركي العام في إقليم كوردستان هاكان كاراجاي يوم الخميس أن بلاده أبلغت الجهات العراقية مسبقاً بعملية "مخلب النسر 2" العسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني في جبل "كارة" بمحافظة دهوك

وقال كاراجاي في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم في أربيل، إن تركيا ناقشت مع الأطراف العراقية العملية العسكرية الحالية، مردفا بالقول إن تلك الأطراف على علم بها.

وأضاف أن هذه العملية تستهدف حزب العمال فقط وان تركيا ومنذ مدة كانت لديها هكذا نية وهذا ليس خافياً على أحد.

وأعلنت تركيا يوم الأربعاء العاشر من شهر شباط الجاري عن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد قواعد حزب العمال الكوردستاني" في اقليم كوردستان العراق.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن العملية الجديدة التي تحمل اسم "مخلب النسر 2" انطلقت في منطقة "كارة"، مضيفة أن عناصر "حزب العمال"، الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا، يتكبدون خسائر ملموسة.