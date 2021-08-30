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تركيا: علاقتنا مع كوردستان جيدة وتبادلنا التجاري مع العراق يبلغ 11 مليار دولار

Category: سیاسة

Date: 2021-08-30T13:43:18+0000
تركيا: علاقتنا مع كوردستان جيدة وتبادلنا التجاري مع العراق يبلغ 11 مليار دولار

شفق نيوز/ أكد السفير التركي لدى بغداد علي رضا، يوم الاثنين، أن علاقة بلاده مع إقليم كوردستان جيدة، مشيرا إلى اشكالات تحتاج إلى حوار.

وقال رضا في كلمة له خلال لتقى الرافدين الذي انطلقت فعالياته أمس الأحد، في العاصمة العراقية بغداد، إن "تركيا وقعت مع العراق 49 اتفاقية ضمن التعاون الاستراتيجي وفي مجالات مختلفة عام 2009"، موضحا أن "التبادل التجاري بين تركيا والعراق يبلغ حوالي 11 مليار دولار".

وأكد أن "أحد مبادئ السياسة الخارجية التركية تجاه العراق هو حفظ الاستقرار"، مشيرا إلى أن "بلاده تعتبر العراق نقطة لقاء".

وأضاف رضا، أن "العراق يمكن أن يلعب دوره فيما يتعلق بعلاقة تركيا ومصر التي تواجه تحديات".

وبشأن تواجد حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في تركيا، قال رضا، إن "حزب العمال يجب ازالته من العراق، وهو يأثر على هذا البلد".

وأكد السفير التركي لدى بغداد، إن "علاقة تركيا مع العراق كوردستان جيدة، وهناك بعض الإشكالات تحتاج إلى حوار".

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