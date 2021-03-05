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تركيا: زيارة البابا إلى العراق بمثابة تضامن مع المسيحيين في هذا البلد

Category: سیاسة

Date: 2021-03-05T08:33:23+0000
تركيا: زيارة البابا إلى العراق بمثابة تضامن مع المسيحيين في هذا البلد

شفق نيوز/ أكد السفير التركي لدى الفاتيكان لطف الله غوكطاش، أن بلاده ترحب بزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى العراق، معتبرا الخطوة ستساهم إيجابا بتعزيز الاستقرار.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن غوكطاش قوله إن زيارة البابا سيكون لها تأثير إيجابي في تعزيز استقرار العراق، لا سيما أنها تأتي في وقت يضمد فيها العراقيون جراحهم ويسعون للاستقرار الاجتماعي.

ولفت إلى أنّ بابا الفاتيكان ولأول مرة سيلتقي "مرجع ديني"، وزيارته للعراق ستكون بمثابة تضامن مع المسيحيين في هذا البلد.

وأعرب غوكطاش عن تمنياته بأن تكون زيارة البابا للعراق ناجحة وخالية من المشاكل.

وأكد أن تركيا ترحب بأي تطور يصب لصالح استقرار ورفاه المنطقة.

ومن المقرر أن تبدأ الزيارة اليوم الجمعة، وتستمر حتى 8 مارس/ آذار الجاري، وهي أول زيارة لبابا فاتيكان على الإطلاق إلى العراق.

وستشمل الزيارة محطات عدة بينها بغداد، والنجف، وذي قار، ونينوى، وأربيل، فضلا عن لقاء المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني.

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