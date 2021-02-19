تركيا: حالة من الذعر لدى حزب العمال من عملية "مخلب النسر2" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار يوم الجمعة أن العملية العسكرية التي نفذتها قوات بلاده في جبل "كارة" في محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق احدثت حالة من الذعر لدى قيادة حزب العمال الكوردستاني.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن آكار قوله، إن "إبداء موقف مشترك ضد كل أنواع الإرهاب وظيفتنا جميعا وقبل أي شيء واجب إنساني".

وبحسب الوزير فإن قيادات حزب العمال "أدركت أنه لم يبق للمنظمة مكان تهرب إليه فقد تم تدمير جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم"، حسب تعبيره.

وتابع بالقول إن المعلومات الاستخبارية تشير إلى وجود حالة ذعر لدى ما يسمى قيادة حزب العمال وتقييد حركتها عبر عملية "مخلب النسر 2".