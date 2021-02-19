سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تركيا: حالة من الذعر لدى حزب العمال من عملية "مخلب النسر2" في إقليم كوردستان

Category: سیاسة

Date: 2021-02-19T11:57:20+0000
تركيا: حالة من الذعر لدى حزب العمال من عملية "مخلب النسر2" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار يوم الجمعة أن العملية العسكرية التي نفذتها قوات بلاده في جبل "كارة" في محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق احدثت حالة من الذعر لدى قيادة حزب العمال الكوردستاني.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن آكار قوله، إن "إبداء موقف مشترك ضد كل أنواع الإرهاب وظيفتنا جميعا وقبل أي شيء واجب إنساني".

وبحسب الوزير فإن قيادات حزب العمال "أدركت أنه لم يبق للمنظمة مكان تهرب إليه فقد تم تدمير جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم"، حسب تعبيره.

وتابع بالقول إن المعلومات الاستخبارية تشير إلى وجود حالة ذعر لدى ما يسمى قيادة حزب العمال وتقييد حركتها عبر عملية "مخلب النسر 2".

related

قيادي بالحزب الديمقراطي قلق من "احياء مزاعم تركية" عن الموصل بإجتياح زاخو

Date: 2020-06-27 09:14:05
قيادي بالحزب الديمقراطي قلق من "احياء مزاعم تركية" عن الموصل بإجتياح زاخو

تركيا تقول إنها أبلغت الحكومة العراقية بالعملية العسكرية في إقليم كوردستان

Date: 2021-02-11 10:36:04
تركيا تقول إنها أبلغت الحكومة العراقية بالعملية العسكرية في إقليم كوردستان

علاوي يدعو للتهيؤ في استقبال الآف الفارين من سوريا ودعم اقليم كوردستان

Date: 2019-10-11 15:03:42
علاوي يدعو للتهيؤ في استقبال الآف الفارين من سوريا ودعم اقليم كوردستان

كتلة تفصح عن موافقة الحكومة العراقية رسميا على الهجمات التركية

Date: 2020-06-20 15:28:54
كتلة تفصح عن موافقة الحكومة العراقية رسميا على الهجمات التركية

الخزعلي يطالب بغداد واربيل بموقف "متناسب" ازاء الانزال التركي بكوردستان

Date: 2020-06-18 12:38:36
الخزعلي يطالب بغداد واربيل بموقف "متناسب" ازاء الانزال التركي بكوردستان

إيران تبرر لتركيا وتنأى بنفسها عن قتل المدنيين في قصف إقليم كوردستان

Date: 2020-09-07 12:14:31
إيران تبرر لتركيا وتنأى بنفسها عن قتل المدنيين في قصف إقليم كوردستان

بارزاني يعلق على احتمالية اندلاع حرب بين امريكا وايران: سنحمي كل مناطق العراق

Date: 2019-06-22 18:33:05
بارزاني يعلق على احتمالية اندلاع حرب بين امريكا وايران: سنحمي كل مناطق العراق

العراق يدعو تركيا لتفاهمات "طويلة الأمد ومرضية" لحل الاشكالات

Date: 2019-07-31 16:29:57
العراق يدعو تركيا لتفاهمات "طويلة الأمد ومرضية" لحل الاشكالات