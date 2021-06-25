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تركيا تؤكد مواصلة عملياتها ضد العماليين في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-06-25T09:35:16+0000
تركيا تؤكد مواصلة عملياتها ضد العماليين في العراق

شفق نيوز/ أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم الجمعة، عن رفض بلاده تسليح الجناح السوري لحزب العمال الكوردستاني من قبل الحلفاء، في إشارة إلى أمريكا.

جاء ذلك في كلمة للوزير على هامش زيارته  قيادة الجيش الثاني بولاية ملاطية شرقي البلاد، وفقا لوكالة "الأناضول" الرسمية التركية.

وشدد على أن تركيا أفشلت محاولات إقامة ممر "إرهابي" على حدودها الجنوبية مع سوريا، عبر عملياتها العسكرية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وقال إنه بالتوازي مع مكافحة الإرهاب داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق، يواصل الجيش التركي حماية مصالح تركيا وقبرص التركية في بحري إيجة والمتوسط.

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