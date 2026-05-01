تركيا تهنئ بتكليف الزيدي: نأمل أن يكون "وسيلة خير" للعراق

هنأت وزارة الخارجية التركية، يوم الجمعة، علي الزيدي على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، معربة عن تمنيها بأن يكون هذا التطور "وسيلة خير" للشعب العراقي.

وأشارت الخارجية في بيان إلى رغبة أنقرة في نجاح العراق باستكمال عملية تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت.

وجاء في البيان: "نهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والمؤسسي الذي نستمده من علاقاتنا التاريخية والإنسانية والثقافية والاقتصادية العميقة مع العراق خلال المرحلة المقبلة، وذلك بما يشمل الأبعاد الإقليمية".

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، الاثنين الماضي، ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل محمد شياع السوداني ونوري المالكي عن خوض السباق على المنصب.