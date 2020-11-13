تركيا تقول إن أكثر من 100 الف عراقي يتواجدون على أراضيها

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.

وقال صويلو خلال لقائه وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق التي تزور تركيا حاليا ان "العراقيين الذين جاءوا الى تركيا عام 2018 بلغ عددهم أكثر من 17 ألفا، وفي عام 2019 جاء أكثر من 12 ألف عراقي الى تركيا، مضيفا ان مجموع الموجودين حالياً من العراقيين بلغ اكثر من 114 ألفا".

واوضح أن "سياسة تركيا هي تجفيف منابع الهجرة، والتعاون مع الدول التي تصدر الهجرة والدول التي تشكل خطوطاً للهجرة من أجل تقليل هذه الظاهرة".

من جانبها دعت وزيرة الهجرة الوزير التركي الى النظر في قضية طالبي اللجوء العراقيين المسجلين لدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة الراغبين في الاقامة في تركيا بعد ان تم رفض طلبات لجوئهم، وإمكانية السماح لهم بتحويل إقاماتهم من (un) الى سياحية أو عقارية وعدم إجبارهم على العودة، وإلغاء المنع لمدة خمس سنوات من دخول تركيا لكل من يرغب بإغلاق ملفه في الـ (un) ، والموافقة على تمديد الاقامة في ولاية سامسون من ستة أشهر الى سنة اسوة ببقية الولايات التركية، وتمديد التأييد الممنوح للمنتهية صلاحية جوازات سفرهم من شهر الى ثلاثة أشهر .

هذا وقد ابدى صويلو موافقته المبدئية على طلبات الوزيرة ، مع عقد اجتماع بهذا الخصوص بين ممثل وزارة الهجرة العراقية ومدير الأمن التركي المعني بشؤون الهجرة .