تركيا تفرض قيوداً جديدة على منح التأشيرات للعراقيين.. وثيقة

شفق نيوز/ اعلنت السلطات التركية، اليوم الاحد، فرض قيود جديدة على منح التأشيرات للعراقيين الراغبين بالسفر الى تركيا.

وقالت السفارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه بخصوص نظام التأشيرة التي يتم تطبيقها من قبل الجمهورية التركية تجاه مواطني جمهورية العراق، فسيتم تطبيق التأشيرة اللاصقة".

وأوضحت أنه "ينبغي على مواطني جمهورية العراق الذين يحملون جواز السفر العادي الحصول على التأشيرة اللاصقة قبل دخولهم الى تركيا لأي سبب كان (السياحة، الصحة، العمل التجارة، التعليم، مرور الترانزيت..الخ).

وبينت أنه يتم استلام طلبات مواطني جمهورية العراق المقيمين في بلدهم للحصول على التأشيرة في هذا الإطار، وذلك من خلال مراكز التقديم الأولى الكلية في عموم العراق والتابعة لشركة "$Gateway Management & Logistics A" والتي تعتبر المؤسسة الوحيدة التي تم تحويلها من قبل السفارة".

اما المواطنون العراقيون المتواجدون في بلدان أخرى، فبحسب البيان، "بامكانهم التواصل مع أقرب ممثلية تابعة للجمهورية التركية والحصول معلومات حول اجراءات التقديم على التأشيرة في البلد المضي".

وبين البيان أنه "يعفى مواطنو جمهورية العراق الذين يحملون جواز السفر الرسمي (الدبلوماسي والخاص والخدمة) من القصيرة في مقرهم الى بلقا بهدف السياحة أو العمل على أن لا تتجاوز مدة البقاء 90 پوما ضمن المدة البالغة 180 يوم".