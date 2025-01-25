تركيا تعزي بمقتل جنديين عراقيين إثر هجوم لـ"العماليين"

شفق نيوز/ عزّت وزارة الخارجية التركية، مساء السبت، الشعب العراقي، بمقتل جنديين من قوات حرس الحدود، إثر هجوم لحزب العمال الكوردستاني، في محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أونجو كتشالي، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "نشعر بحزن عميق إزاء مقتل اثنين من حرس الحدود التابع لقيادة قوات الحدود العراقية‎ نتيجة الهجوم الذي نفذه عناصر بحزب العمال الكوردستاني في دهوك أمس".

وأضاف: "وإذ نتقدم بتعازينا للشعب العراقي ونتمنى الشفاء العاجل لأحد الجنود المصابين، نؤكد أن حزب العمال يشكل تهديداً للأمن القومي لتركيا والعراق وينتهك سيادة العراق".

وأشار كتشالي، إلى أن "الهجوم الأخير كشف مرة أخرى عن الوجه الحقيقي للعمّاليين"، لافتاً إلى أن "تركيا ستواصل الكفاح المشترك مع العراق ضد الإرهاب في المنطقة".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الجمعة، بإن اثنين من أفراد حرس الحدود العراقي قتلا، وأصيب آخر بجروح، جراء هجوم مسلح استهدف إحدى النقاط الحدودية في قضاء باتيفا شمالي مدينة زاخو.

وأضاف المصدر، أن "الهجوم نفذه مسلحون تابعون لحزب العمال الكوردستاني، الذي يستهدف بين الحين والآخر النقاط العسكرية لقوات البيشمركة وحرس الحدود العراقية في المناطق الحدودية المتاخمة لتركيا".

في حين أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، عن مقتل وإصابة ثلاثة من عناصر قوات حرس الحدود العراقية، بتعرض نفذه حزب العمال الكوردستاني في زاخو.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "أثناء قيام قوات حرس الحدود بواجبها في تأمين الشريط الحدودي العراقي التركي في ناحية باتيفا التابعة إلى زاخو شمالي دهوك، تعرضت إلى إطلاق نار من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني، ما أدى إلى مقتل اثنين من مقاتلي لواء الحدود الأول في قيادة حدود المنطقة الاولى، كما أصيب مقاتل آخر".

وفي وقت لاحق من يوم أمس الجمعة، أعلنت قيادة حرس الحدود العراقي، عن مقتل عنصرين عماليين تعرضا لقوة عراقية في ناحية باطوفة التابعة لقضاء زاخو بإقليم كوردستان.