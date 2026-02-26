تركيا تعرب عن استعدادها لسحب رعاياها من السجناء الذين تسلمهم العراق من سوريا

شفق نيوز - بغداد

اعرب سفير جمهورية تركيا لدى بغداد، أنيل بورا إينان، يوم الخميس، عن استعداد حكومة بلاده لتسلم الرعايا من السجناء الذين تسلمهم العراق من سوريا مؤخرا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وقد تناول اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز استمرار التعاون البناء، وفقا لبيان صادر عن مستشارية الامن الوطني.

ونقل البيان عن الاعرجي، قوله، إن المنطقة تشهد توترات متصاعدة تنعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي ومسارات التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي بالتعاون مع دول المنطقة على خفض حدة التوترات وإعادة الهدوء والاستقرار.

كما شدد الأعرجي، على أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي ،لمواجهة تهديدات الجماعات الإرهابية، داعياً الدول إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال سحب رعاياها من السجناء الذين تم تسليمهم إلى العراق مؤخراً.

من جانبه، أكد السفير التركي، عمق العلاقات التي تجمع البلدين، وحرص بلاده على تطويرها في مختلف المجالات ،بما يحقق مصالح الشعبين والبلدين الصديقين، مشيراً إلى استعداد حكومته لسحب رعاياها من السجون.