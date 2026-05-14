تركيا تطلب من الزيدي "خطوات جادة" لمعالجة "حساسية" المنطقة

شفق نيوز- أنقرة

رحبت وزارة الخارجية التركية، مساء اليوم الخميس، بتشكيل حكومة جديدة في العراق بقيادة علي الزيدي، مطالبة من الأخير باتخاذ "خطوات جادة" خلال هذه "المرحلة الحساسة" التي تمر بها المنطقة.

وذكرت الخارجية التركية في بيان تابعته وكالة شفق نيوز: "نرحب بالحكومة الجديدة بقيادة علي الزيدي في العراق، والتي تولت مهامها اليوم بعد حصولها على ثقة البرلمان العراقي، ونتمنى لرئيس الوزراء الزيدي التوفيق في هذه المهمة الحاسمة".

وأضافت: "نأمل أن تتخذ الحكومة الجديدة خطوات جادة نحو استقرار العراق وازدهاره وتكامله مع المنطقة، وفق أجندة إيجابية، خلال هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها منطقتنا. وسنواصل، كتركيا، تقديم الدعم اللازم لجهود العراق في هذا الاتجاه".

وتابعت: "نؤكد مجدداً التزامنا بتعزيز تعاوننا مع جارتنا العراق، التي تربطنا بها علاقات عميقة الجذور، في جميع المجالات خلال الفترة المقبلة".

هذا وكانت الخارجية التركية قد هنأت الزيدي، الأسبوع الماضي، على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، معربة عن تمنيها بأن يكون هذا التطور "وسيلة خير" للشعب العراقي، فيما وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعوة إلى الزيدي، لزيارة تركيا في أقرب فرصة ممكنة.

وصوت مجلس النواب العراقي، عصر الخميس، على منح الثقة لحكومة الزيدي ومنهاجها الوزاري، حيث صوت على 14 وزيراً، فيما أجّل التصويت على 9 وزارات أخرى إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، بحسب مصدر نيابي أفاد لوكالة شفق نيوز.