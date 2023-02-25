تركيا تشكر فريق الإنقاذ العراقي وتثمن المساعدات الإغاثية

شفق نيوز / تسلَّم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم السبت، رسالة خطيَّة من نظيره التركيّ مولود تشاووش أوغلو، قدم خلالها شكره للعراق على دعم وإغاثة المتضررين في المناطق المنكوبة بعد الزلزال المدمر.

وقال المُتحدِّث الرسميّ بإسم وزارة الخارجيَّة، أحمد الصحاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رسالة الوزير التركي تضمنت تقديم الشكر لحكومة العراق وشعبه، على الدعم الذي تَقَدَّمت به من مُساعدات إغاثيَّة إلى المناطق التي ضربها الزلزال المُدمِّر فجر السادس من شباط الجاري".

وأشاد أوغلو، في رسالته وفقاً للبيان، بـ"دور فريق البحث والإنقاذ العراقيّ، الذي شارك في عمليات إغاثة المتضررين من كارثة الزلزال".