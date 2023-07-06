تركيا تدعو إلى تجمع إقليمي من أجل العراق

شفق نيوز/ دعا وزير الخارجية التركي، يوم الخميس، إلى تجمع إقليمي من أجل العراق.

وقالت الخارجية العراقية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على هامش مُشاركته في الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز، الذي يُعقد في باكو للفترة من 5-6 تموز 2023.

وبحسب البيان، ناقش الجانبان سُبُل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي، والتنسيق الستراتيجي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وفي هذا الإطار ناقش الوزيران آخر تطوُرات الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وجُهُود مُكافحة الإرهاب.

وجدد الوزير حسين التأكيد على التشاور وتنسيق المواقف بين بغداد وأنقرة إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك، وضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات، وتدعيم الأمن والاستقرار؛ للخُرُوج من الأزمات، وتحقيق مُعدلات تنمية عالية، وإفادة شعوب المنطقة من الموارد التي تزخر بها بلدانهم.

وأشار الوزير إلى أن العراق يعمل على عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثالثة قريبًا في بغداد، والذي سيتناول قضايا دول الجوار وإيجاد السُبُل المُناسبة لتحقيقها والتي تصب في المُحافظة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وتطرق الجانبان إلى ملف مُخيم الهول وترحيل اللاجئين والتحديات المُتعلقة بهذا الملف.

من جانبه، ووفق البيان، دعا وزير الخارجية التركي إلى تجمع إقليمي من أجل العراق.