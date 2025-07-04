تركيا تدخل على خط احتجاجات التركمان في كركوك وتدعو لتمثيل "منصف" لهم

شفق نيوز – كركوك/تركيا

أعربت وزارة الخارجية التركية، يوم الجمعة، عن قلقها إزاء التطورات الجارية في محافظة كركوك، وتحديدًا في مدينة التون كوبري، على خلفية توترات شهدتها المنطقة بسبب تغييرات إدارية، مطالبة بتمثيل منصف للتركمان في المؤسسات الرسمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أونجو كتشالي، في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن "تمثيل التركمان بشكل مناسب في السياسة العراقية وبنية الدولة هو المطلب الأساسي لتركيا"، مؤكداً أن هذا الأمر يُعد "مهماً بشكل خاص في سياق التعيينات والمناصب ضمن جميع المؤسسات الحكومية في كركوك، بدءاً من مجلس المحافظة".

وأضاف أن "تعيين مدير غير تركماني في بلدية التون كوبري، وهي منطقة ذات غالبية تركمانية، تسبب بشكل مبرر في استياء وخيبة أمل لدى المجتمع التركماني"، مشدداً على أن "استقرار كركوك، بما تمثله من تنوع قومي وديني، أمر بالغ الأهمية لاستقرار العراق بأسره".

وشهدت ناحية التون كوبري (بردي)، خلال الأسبوع الجاري، تظاهرات نظمها أنصار الجبهة التركمانية، حيث قطع المحتجون الطريق الرئيس الرابط بين كركوك وأربيل مرتين، يومي الاثنين والخميس، احتجاجاً على تغيير مديرة البلدية الكوردية وتكليف بديلة عنها من بلديات كركوك، وهي أيضاً من القومية الكوردية.

ورفض المتظاهرون هذا الإجراء، مطالبين بمنح إدارة البلدية الى شخصية تركمانية، بالنظر إلى التركيبة السكانية للناحية.

وشهدت التظاهرات اعتصامات وقطع طرق وإشعال إطارات، قبل أن تتدخل قوات الأمن لإعادة فتح الطريق وإعادة الاستقرار المؤقت للمنطقة.