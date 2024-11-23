تركيا تحذر من "العبث" في التركيبة الديموغرافية بمحافظة كركوك

شفق نيوز/ حذرت وزارة الخارجية التركية، يوم السبت، مما وصفته بالعبث في التركيبة الديموغرافية في محافظة كركوك، حول نقل مواطنين كورد من اقليم كوردستان، إلى المحافظة، بالتزامن مع إجراء التعداد السكاني في العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي، في منشور على موقع إكس (تويتر سابقا)، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تتابع عن كثب أنباء عن عمليات نقل جماعي للكورد من إقليم كوردستان إلى محافظة كركوك قبيل إجراء التعداد السكاني"، محذراً من "العبث بالتركيبة الديموغرافية في المحافظة".

وأكد كتشالي، أن "تركيا بمؤسساتها كافة تقف إلى جانب التركمان العراقيين الذين يشكّلون جسر صداقة بين البلدين".

وأضاف أن "التنقل السكاني المكثف أثار قلقا محقا لدى التركمان والعرب العراقيين، رغم أن البيانات المتعلقة بالانتماء العرقي لم يتم جمعها خلال التعداد السكاني".

واعتبر كتشالي أن ما جرى يمثل "مخالفة ستؤدي إلى فرض أمر واقع يتمثل في ضم جماعات ليست من كركوك إلى سكان المحافظة، وسيؤثر ذلك على الانتخابات المزمع إجراؤها في المستقبل".

وقال المسؤول التركي: "نتوقع من السلطات العراقية ألا تسمح لأبناء جلدتنا التركمان، الذين تعرضوا لمذابح واضطهاد لا حصر لها في القرن الماضي، بأن يقعوا ضحايا مرة أخرى بسبب هذه التطورات الأخيرة".

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني "البارتي" ومسؤول فرعها الثالث محمد كمال، قد رد يوم الأربعاء الماضي، على اتهامات عربية وتركمانية حول نقل عوائل من اربيل والسليمانية الى كركوك لغرض إحداث تغييرات في المحافظة خلال عملية التعداد السكاني.

وقال كمال لوكالة شفق نيوز، إن "العوائل العائدة الى كركوك هم سكانها الاصليون وأن هذه الاتهامات الصادرة من أحزاب عربية وتركمانية تؤكد أن عقلية النظام السابق صدام حسين الذي هجر وهدم 753 قرية للكورد في كركوك، ما تزال موجودة".

وأضاف، أن "بيانات السيادة والتحالف العربي والجبهة التركمانية ومعهم النائب ارشد الصالحي والذين يتهمون فيها الاحزاب الكوردية بأنها تقوم بنقل العوائل من اقليم كوردستان الى كركوك لغرض اجراء تغييرات في كركوك يوم التعداد غير صحيحة"، موضحاً أن "من عادوا الى كركوك يوم أمس هم سكان كركوك الاصليين من الكورد وهذا حق طبيعي لهم للمشاركة في التعداد في مسقط رأسهم".ودعت الجبهة التركمانية والتحالف العربي في كركوك رئيس مجلس الوزراء والجهات المشرفة على عملية التعداد العام للسكان الى ايقاف اجراءات التعداد السكاني في كركوك بـ"شكل فوري".

كما اتهم النائب ارشد الصالحي الاحزاب الكوردية بنقل العوائل من اربيل والسليمانية الى كركوك لغرض إجراء تغيير ديمغرافي في كركوك يوم اجراء التعداد السكاني في المحافظة.