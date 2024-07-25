تركيا تثني على قرار السوداني بـ"حظر" حزب العمال الكوردستاني في العراق

شفق نيوز/ أشاد السفير التركي الجديد لدى بغداد "أنيل بورا أنان"، اليوم الخميس، بالقرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتصنيف حزب العمال الكوردستاني بـ"المحظور" في خطابات المؤسسات الرسمية العراقية.

وقال السفير في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، إنه "تم إحراز تقدم مهم بين تركيا والعراق في الحرب ضد حزب العمال الكوردستاني"، مردفا بالقول إنه "في أعقاب زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العراق في آب/ أغسطس 2023، تم تفعيل الآلية الأمنية العليا لمواجهة هذا الحزب".

كما أشار أنان إلى أنه في الاجتماع الذي عقد في أنقرة في كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم الإعلان أن حزب العمال الكوردستاني يمثل "تهديدا مشتركا" وأنه تم الاعتراف به "منظمة محظورة" في اجتماع آذار/ مارس 2024، وأن آخر مرة وجه فيها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جميع المؤسسات في بلاده بتصنيف حزب العمال الكوردستاني بأنه "منظمة محظورة"، معتبرا أن هذه الخطوات تستحق الثناء والترحيب.

قال السفير التركي لدى بغداد إن "العمليات الجارية لجيش بلاده في اقليم كوردستان العراق تتم في إطار الاحترام الكامل لوحدة أراضي العراق" مضيفا أن "تركيا تهدف من تلك العمليات القضاء على حزب العمال الكوردستاني الذي يشكل تهديدا للأمن القومي لتركيا والعراق"، حسب تعبيره.

ووجه رئيس الحكومة الاتحادية العراقية محمد شياع السوداني، قبل أيام، باعتماد كلمة "المحظور" في الخطابات الحكومية التي يرد فيها حزب العمال الكوردستاني.