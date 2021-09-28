تركيا تتواصل مع العراق لإطلاق عملية عسكرية ضد العماليين وتأمين الحدود مع سوريا

شفق نيوز/ صرّح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار يوم الثلاثاء أنه نظيره العراقي جمعة عناد حول إمكانية إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد حزب العمال الكوردستاني.

وقال آكار للصحفيين عقب اجتماع للحكومة التركية، إن بلاده لن تسمح بأي خطر أو تهديد لها في جنوب البلاد، مؤكدا احترام أمن حدود الدول الجارة وحقوقها السيادية، وفي مقدمتها سوريا والعراق.

وجوابا على سؤال أحد الصحفيين عن احتمالية شن عملية ضد الإرهابيين مع العراق، وهل ثمة اتصالا بهذا الشأن، أكد أكار أنه على تواصل مع وزير الدفاع العراقي.

وأردف بالقول"نواصل العمل للتعاون معهم في أمن الحدود وقد وصل وفد من العراق في الاسابيع الماضية، وأوضحنا لهم كيف قمنا بتأمين الحدود من خلال نظام الأمن المادي للحدود في ولاية هطاي (جنوبي تركيا)".

وأشار إلى أن الجانب العراقي يبحث عما يمكن فعله بشأن حدوده مع سوريا، مضيفا بالقول: "قلنا لهم أنه يمكننا مساعدتهم".