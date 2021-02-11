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تركيا تبدي استعداداً لدعم الجيش العراقي على صعيد "الناتو"

Category: سیاسة

Date: 2021-02-11T12:15:45+0000
تركيا تبدي استعداداً لدعم الجيش العراقي على صعيد "الناتو"

شفق نيوز/ ابدى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم الخميس، استعداد بلاده لدعم الجيش العراقي عبر "المعلومات والخبرات".

وقال خلوصي أكار، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، إن بلاده مستعدة لدعم الجيش العراقي عبر مشاركة المعلومات والخبرات التي تمتلكها على صعيد حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأشارت "الاناضول"، إلى أن تصريحات أكار جاءت خلال كلمته في "مناورات شتاء 2021" التي تجريها القوات المسلحة التركية مع نظيرتها الأذربيجانية في ولاية قارص شرقي تركيا.

يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تحدث في تصريحات سابقة عن مساهمات بلاده في حلف شمال الأطلسي "الناتو" مؤكدا أنه ينبغي على الجميع عدم تجاهل الإسهامات التي تقدمها أنقرة للحلف.

وتكثف تركيا من عملياتها العسكرية في اقليم كوردستان منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي، وأطلقت عليها "مخلب النسر" و"مخلب النمر" لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني.

وأنشأت تركيا عشرات النقاط العسكرية في مناطق عملياتها، لكن بغداد اعترضت على العملية العسكرية، وطالبت بسحب قواتها من الأراضي العراقية.

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