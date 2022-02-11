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تركمان العراق يعقدون الآمال على محامٍ بالبرلمان ويرفضون وزارة "من الدرجة الرابعة"

Category: سیاسة

Date: 2022-02-11T12:28:43+0000
تركمان العراق يعقدون الآمال على محامٍ بالبرلمان ويرفضون وزارة "من الدرجة الرابعة"

شفق نيوز/ دعا قيادي تركماني يوم الجمعة القوى السياسية في المكون الى توكيل محامٍ في البرلمان العراقي لكسب الدعم لاستحصال استحقاقاتهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية قبل المضي إلى تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وقال نجاة حسين وهو قيادي تركماني ضمن تيار الحكمة في كركوك لوكالة شفق نيوز "لدى التركمان امنيات مطروحة منذ العام 2003 ولكنها غير قابلة للتحقيق لأسباب كثيرة"، مردفا بالقول "نحن بحاجة لمحامٍ متمكن في البرلمان العراقي لطرح مظلوميتنا واستحصال حقوقنا المسلوبة وبتحقيق ذلك سنكسب النواب الكورد والشيعة الى صفوفنا".

وجدد حسين مطالب التركمان بوزارة فاعلة "وليس وزارة من الدرجة الرابعة كما حصل في الحكومات الماضية".

ويحمل التركمان الحكومات العراقية السابقة التي تشكلت عقب سقوط نظام صدام حسين مسؤولية "التهميش السياسي للمكون التركماني في المفاصل التشريعية والتنفيذية في البلاد".

ويقولون إنه "لا وجود لشراكة حقيقية مع التركمان مع اهمال النسبة الحقيقية للمكون ووجوده على الخارطة العراقية".

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