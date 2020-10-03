تركمان العراق يعرضون ملفات فساد كركوك أمام الكاظمي

شفق نيوز/ حذر رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي، يوم السبت، من زج العراق في الصراع الايراني – الامريكي، فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لارسال لجنة تحقيقية مختصة إلى كركوك للتحقيق في ملفات الفساد بالمحافظة.

وقال الصالحي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الوضع السياسي في العراق ليس بالمستوى المطلوب"، مؤكداً "وجود جهات تحاول تأزيم الوضع في البلاد من خلال خلق مشاكل داخلية، وزج البلد في الصراع الايراني الامريكي".

وفيما يخص التظاهرات، أكد الصالحي، أن "التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور"، موضحاً أن "التركمان يؤيدون أي تظاهر لطلب حقوقهم القومية وكشف الفاسدين واحالتهم الى القضاء".