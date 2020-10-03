تركمان العراق يعرضون ملفات فساد كركوك أمام الكاظمي

شفق نيوز/ حذر رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي، يوم السبت، من زج العراق في الصراع الايراني – الامريكي، فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لارسال لجنة تحقيقية مختصة إلى كركوك للتحقيق في ملفات الفساد بالمحافظة.
وقال الصالحي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الوضع السياسي في العراق ليس بالمستوى المطلوب"، مؤكداً "وجود جهات تحاول تأزيم الوضع في البلاد من خلال خلق مشاكل داخلية، وزج البلد في الصراع الايراني الامريكي".
وفيما يخص التظاهرات، أكد الصالحي، أن "التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور"، موضحاً أن "التركمان يؤيدون أي تظاهر لطلب حقوقهم القومية وكشف الفاسدين واحالتهم الى القضاء".
وجدد الصالحي، دعوته إلى الكاظمي "بضرورة ارسال اللجنة المختصة للتحقيق في الفساد المالي الاداري والمشاريع الاستثمارية في محافظة كركوك"، مشدداً على أن "يتم العمل بها دون الحصول على الاجازات الرسمية من الوزارات ذات العلاقة، ومحاسبة المسؤولين الذين تجاوزوا على الاراضي التابعة للبلدية وعقارات الدولة والمحافظة بدون الطرق القانونية".