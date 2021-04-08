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تركمان العراق يخوضون الإنتخابات المبكرة بتحالف موحد يرأسه حسن توران

Category: سیاسة

Date: 2021-04-08T10:26:21+0000
تركمان العراق يخوضون الإنتخابات المبكرة بتحالف موحد يرأسه حسن توران

شفق نيوز/ أعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران يوم الخميس ان القوى السياسية للمكون ستخوض الإنتخابات التشريعية المقبلة في البلاد بتحالف موحد.

وقال توران في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الأحزاب التركمانية عقد اجتماع في مقر الجبهة التركمانية في كركوك جرى فيه بحث مجمل تطورات المشهد السياسي والأمني واستحقاقات المكون في العراق، وكركوك.

وأضاف انه تقرر عن الإجتماع المشاركة في الإنتخابات النيابية بتحالف انتخابي موحد في "تركمان ايلي" والعراق، وبأسم جبهة تركمان العراق.

وتابع توران بالقول انه تمت تسميته رئيسا للتحالف الانتخابي، مشيرا إلى أن التحالف سيعلن عن برنامجه السياسي لأبناء التركمان لاحقا.

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