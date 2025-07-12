تركز على تشريع القوانين.. السوداني يشكل أكبر كتلة نيابية

شفق نيوز– بغداد

أكد المتحدث باسم كتلة الإعمار والتنمية النيابية، فراس المسلماوي، يوم السبت، أن الكتلة الجديدة التي يتزعمها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، هي أكبر كتلة نيابية في البرلمان، فيما بين أنها ستأخذ المبادرة لتشريع القوانين المهمة، خلال الفصل التشريعي الحالي.

وقال المسلماوي، لوكالة شفق نيوز، إن "كتلة الإعمار والتنمية سلمت اليوم كتاب رسمي الى رئيس مجلس النواب مشفوعا بتواقيع 53 نائبا للانضام الى هذه الكتلة، وبالتالي تكون اكبر كتلة نيابية في البرلمان العراقي".

وأضاف أن "الكتلة سوف تقوم بالمبادرة في تشريع القوانين المهمة، خاصة وانها تشكلت بهدف ان يكون هناك دور حقيقي لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي"، مبينا أن "الكتلة ستأخذ على عاتقها مسألة عقد الجلسات خلال الفصل التشريعي الحالي لتمرير قوانين تهم الشارع".

وبين أنه "نعمل على تشريع القوانين التي لا جدال عليها او التي تحقق منفعة للشعب العراقي، وفي جميع القطاعات الصحية او التربوية او الخدمية والتعليمية، وغيرها من القطاعات ذات التماس المباشر مع الفرد، وايضا قانون الحشد الشعبي الخدمة والتقاعد الى جانب قوانين اخرى مثل استكمال قانون جهاز الامن الوطني والمخابرات وقوانين تخص الاجهزة الامنية الاخرى واي قانون يخدم الاعمار والتنمية".

وفيما يخص قضية خور عبد الله، بين المسلماوي أن "قضية خور عبد الله الغيت بالكامل بحكم قرار المحكمة الاتحادية الملزم والبات، وبالتالي زرنا رئيس مجلس النواب وتباحثنا بالامر وبدوره حول الموضوع الى اللجان المختصة والى هيئة المستشارين لدراسة الاتفاقية وتحديد اذا ماكانت تحتاج الى تعديل او اضافة لفقراتها، وباعتقادي ان قانون الاتفاقية قد ألغي وبالتالي لابد من تشريع اتفاقية او قانون جديد يخص ملف خور عبد الله وفق السياقات القانونية (قراءة اولى وثانية ومن ثم التصويت عليه) بما يحفظ سيادة العراق دونما تفريط بشبر واحد".

وأشار إلى أنه "نحن في كتلة الاعمار والتنمية ننطلق اولا من المواطنة وثانيا من التوزيع العادل بالثروات والخدمات على جميع المحافظات، ويحفظ حقوق الجميع، وبالتالي الباب مفتوح امام جميع النواب الذين تقترب او تنسجم توجهاتم مع اهداف كتلة الاعمار والتنمية، وقد يرتفع عدد نواب الكتلة في قادم الايام الى 60 نائبا".

وكان المسلماوي، أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، انطلاق كتلة نيابية تحت مسمى "الإعمار والتنمية"، داخل البرلمان، فيما أشار إلى مشاركة 50 نائباً فيها.

وقال المسلماوي، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الكتلة تحمل بروايتها مشروع لإعادة بناء الدولة العراقية وبناء نظام سياسي ناضج بوصفها مشروع وطني جديد، وتؤمن أن المرحلة المقبلة بالاستقرار وتقديم الخدمات ونهوض بالعراق يبداً بإعمار حقيقي وتنمية عادلة توزيع الثروات".

وأضاف أن "الكتلة تؤمن أن الإعمار ليس مصطلح فني أو عنوان انتخابي انما يعيد البناء ويعيد للهيبة للمؤسسات وبناء اللبنى التحتية، كما تهدف إلى تشريع قوانين داعمة التنمية والبنى التحتية في جميع المحافظات وصياغة تشريعات اقتصادية تعيد التوازن للقطاعات الاقتصادية والصناعية وتفعيل الدور الرقابي والمسؤولة في متابعة اداء الحكومي ومتابعة الفساد وحماية المال العام وتعزيز الاستقرار التشريعي والسياسي في مجلس النواب وتمثيل الصوت الوطني المعتدل القائم على الحلول ومسار الدولة وإسناد الحكومة في الخطوات الإصلاحية".