إيران ترفض مقترحاً أميركياً لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء العراقي

شفق نيوز - واشنطن

كشف مسؤولون أميركيون وعراقيون، اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي نقل مقترحاً من واشنطن إلى طهران يقضي بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت "نيويورك تايمز"، عن أولئك المسؤولين قولهم، إن إيران رفضت ذلك العرض الذي حمله الزيدي إلى طهران، من دون الكشف عن التفاصيل الكاملة للمقترح.

يأتي هذا بالتزامن مع عودة رئيس مجلس الوزراء العراقي فجر اليوم الجمعة إلى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية الى العاصمة الإيرانية طهران.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع اختتام الزيدي و وفده الرفيع زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية دامت خمسة أيام، ركزت على إطلاق شراكة اقتصادية شاملة لدعم الاقتصاد العراقي وتوسيع الفرص الاستثمارية، فضلاً عن فتح منافذ جديدة لتصدير النفط الخام ورفع قدرات الإنتاج والتصفية.

ومن المرتقب أن يجري رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة جولة إقليمية تشمل تركيا، السعودية، وسوريا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما ما يتعلق بملف الطاقة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية واستمرار عرقلة سلاسل الإمداد في مضيق هرمز جراء الضربات العسكرية المتبادلة بين واشنطن وطهران.