ترحيب "سنيّ" باتفاق "البيت الشيعي" على ترشيح الزيدي لرئاسة الحكومة

رحبت الكتل السياسية السنيّة، مساء اليوم الاثنين، بإعلان الإطار التنسيقي عن مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة علي الزيدي، والذي جرى تكليفه رسمياً بالمنصب من قبل رئاسة الجمهورية.

وأعرب تحالف العزم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن ترحيبه "بمخرجات اجتماع الإطار التنسيقي الذي عُقد في القصر الحكومي ببغداد، وما تضمنه من قرارات تمثل خطوة متقدمة في مسار استكمال الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها اختيار علي الزيدي مرشحاً لرئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف: "يعرب التحالف عن تقديره للجهود التي بذلتها حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال المرحلة الماضية، وما رافقها من تعامل مسؤول مع التحديات، كما يثمن المواقف التي أسهمت في تهيئة الأجواء السياسية وتسهيل الوصول إلى توافق ينسجم مع متطلبات المرحلة".

وأكد التحالف دعمه للمضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي، وفق التوقيتات الدستورية المحددة، وبما يحقق تطلعات الشعب العراقي، مع التشديد على أهمية استمرار التعاون بين القوى السياسية لضمان استقرار البلاد وتعزيز عمل مؤسسات الدولة.

بدوره قال رئيس مجلس النواب السابق، ورئيس تحالف تقدم، محمد الحلبوسي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نثمن عالياً جهود قادة الإطار التنسيقي والتزامهم بالتوقيتات الدستورية، وتوافقهم على تقديم علي الزيدي مرشحاً لرئاسة مجلس الوزراء لما يتمتع به من رؤية اقتصادية وخبرة نأمل أن تسهم في معالجة التحديات الراهنة والمستقبلية".

وأكد الحلبوسي دعمه الكامل "لهذا الخيار بالترشيح الذي يتصف بالاعتدال والوطنية، ونتطلع إلى تشكيل حكومة قوية وقادرة على مواجهة التحديات، وتلبية متطلبات المرحلة، وأن تكون منفتحةً على العالم، وترسّخ علاقات العراق بمحيطه العربي والإسلامي بما يحقق تطلعات أبناء شعبنا".

وفي السياق، أعلن تحالف السيادة هو الآخر عن ترحيبه بالاتفاق الذي أفضت إليه قوى الإطار التنسيقي بشأن ترشيح علي الزيدي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وتكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل "تقدماً مهماً" في مسار استكمال الاستحقاقات الدستورية والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية، والالتزام بالتوافقات السياسية، بما يضمن تحقيق الاستقرار، والاستجابة الفاعلة لمتطلبات الإصلاح وتطوير الخدمات، ومعالجة التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد، وتعزيز سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، بما يعزز هيبة المؤسسات ويحفظ أمن المواطنين والممتلكات العامة.

وشدد تحالف السيادة على أهمية المضي قدماً بروح المسؤولية الوطنية، وتكامل جهود القوى السياسية لدعم الحكومة المقبلة في مواجهة التحديات، وبما يخدم وحدة العراق ويحفظ مصالح شعبه.

ومساء اليوم أعلن الإطار التنسيقي ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، فيما ثمن مواقف (السوداني والمالكي) لتنازلهما عن الترشيح.

وذكر الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اجتماعاً هاماً عقده الإطار في القصر الحكومي ببغداد، بما يمثل من رمزية لاستمرار مؤسسات الدولة، ومقر للسلطة التنفيذية التي تنبثق من إرادة الشعب العراقي".

وختم البيان بالقول، إن "اختيار الزيدي ليكون مرشح كتلة الإطار التنسيقي، جاء بوصفها الكتلة الأكبر في مجلس النواب".

ولاحقاً أعلن رئيس الجمهورية نزار آميدي، مساء اليوم الاثنين، عن تكليف مرشح الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى الشيعية علي الزيدي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز إن رئيس الجمهورية نزار آميدي، قام مساء اليوم، بتكليف مرشح الإطار التنسيقي علي الزيدي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.