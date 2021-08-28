ترحيب دولي بمؤتمر بغداد واشادة بخطوات حكومة الكاظمي للتحديات المالية والاقتصادية

شفق نيوز/ رحبت مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، لمجموعة الدول السبع والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي، يوم السبت، بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انطلقت اعماله اليوم.

وجاء في بيان للمجموعة، أن "مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق IECG تثني على العراق لنجاح إنعقاد و اختتام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في 28 آب 2021، والذي جمع العراق وجيرانه"، مصيفا أن "مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق تدعم رؤية العراق في تعزيز التعاون والعلاقات المتوازنة مع كافة جيرانه على أساس السيادة والمصالح المتبادلة".

ورحبت مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق كذلك بـ"التزام حكومة العراق بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتكامل السوق الاقليمية. فالالتزام المستمر الجميع أصحاب المصلحة بتنفيذ هذه الإصلاحات سيكون حاسما لتقدم العراق وازدهاره ولاستقرار المنطقة بأسرها".

كما اشادت بـ"حكومة العراق على خطواتها للتصدي لعدة تحديات مالية واقتصادية آنية وطويلة الأمد ومن ضمنها جدول الأعمال الطموح للإصلاح الاقتصادي الموضوع في "الورقة البيضاء" والتخفيض الناجح لقيمة الدينار العراقي"، معلنة "اتفاقها مع الحكومة بإن هذه بداية طريق يجب الاستمرار به بعزم راسخ من أجل معالجة الثغرات الحرجة في البنى التحتية، وتحفيز نمو القطاع الخاص، وتخفيف آثار التغير المناخي، وخلق فرص العمل، وحماية الأكثر ضعفا".

وتابعت ، "بوصفنا شركاء وأصدقاء للعراق، تقف وراء رؤية الحكومة لأجل الإصلاح وإيجاد فرص اقتصادية دائمة لشعب العراق تلبي تطلعاتهم".

واحتضنت العاصمة العراقية بغداد يوم السبت، "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" بمشاركة تسع دول مجاورة وإقليمية إلى جانب المشاركة الفرنسية.

ومن المنتظر صدور بيان ختامي للقمة بعد جلسة علنية ألقى فيها المشاركون كلماتهم وأخرى مغلقة في المؤتمر الذي تستمر فعالياته ليوم واحد.

ويشارك في المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، ورئيس الوزراء الكويتي خالد الحمد الصباح، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف. كما يشارك وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.