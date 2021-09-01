ترجيح نيابي بترحيل قانون التجنيد الإلزامي الى العام المقبل

شفق نيوز/ رجحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، ترحيل قانون التجنيد الإلزامي إلى العام المقبل.

وقال عضو اللجنة ناصر هركي لوكالة شفق نيوز، إنه "بسبب ضيق الوقت على موعد الانتخابات وعدم اكتمال النصاب وتفاوت الآراء يمكن أن يؤجل إلى العام الجديد".

واشار الى ، أن "هناك آراء مختلفة حول هذا القانون"، مضيفا، "في جميع القوانيين توجد سلبيات و ايجابيات ومن إيجابيات التجنيد الإلزامي هو القضاء على السلاح المنفلت والالتزام بالقانون".

وتابع، " إذا تم إقرار قانون التجنيد الإلزامي فإن أغلب الشباب يلتحقون بالجيش العراقي وبتالي نقضي على السلاح المنلفت".

وقال، "الجانب السلبي هو عدم وجود قانون يلزم التجنيد إلى الآن".