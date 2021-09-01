سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ترجيح نيابي بترحيل قانون التجنيد الإلزامي الى العام المقبل

Category: سیاسة

Date: 2021-09-01T09:21:55+0000
ترجيح نيابي بترحيل قانون التجنيد الإلزامي الى العام المقبل

شفق نيوز/ رجحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، ترحيل قانون التجنيد الإلزامي إلى العام المقبل.

وقال عضو اللجنة ناصر هركي لوكالة شفق نيوز، إنه "بسبب ضيق الوقت على موعد الانتخابات وعدم اكتمال النصاب وتفاوت الآراء يمكن أن يؤجل إلى العام الجديد".

واشار الى ، أن "هناك آراء مختلفة حول هذا القانون"، مضيفا، "في جميع القوانيين توجد سلبيات و ايجابيات ومن إيجابيات التجنيد الإلزامي هو القضاء على السلاح المنفلت والالتزام بالقانون".

وتابع، " إذا تم إقرار قانون التجنيد الإلزامي فإن أغلب الشباب يلتحقون بالجيش العراقي وبتالي نقضي على السلاح المنلفت".

وقال، "الجانب السلبي هو عدم وجود قانون يلزم التجنيد إلى الآن".

related

انطلاق اجتماع "سياسي" حاسم لمشروع قانون الموازنة العراقية

Date: 2021-03-19 10:10:32
انطلاق اجتماع "سياسي" حاسم لمشروع قانون الموازنة العراقية

البرلمان العراقي يقاضي خبيرة اقتصادية بسبب تصريح حول رواتب اعضائه

Date: 2020-11-16 14:22:22
البرلمان العراقي يقاضي خبيرة اقتصادية بسبب تصريح حول رواتب اعضائه

عبدالمهدي يرسل قائمة بـ"المشكلة الحقيقية" الى البرلمان للتصويت عليها

Date: 2019-09-25 13:00:05
عبدالمهدي يرسل قائمة بـ"المشكلة الحقيقية" الى البرلمان للتصويت عليها

برلماني: الرؤوس الكبيرة لا يطالها قانون فصل النواب المتغيبين والنظام الحالي ليس ديمقراطياً

Date: 2021-06-27 07:41:27
برلماني: الرؤوس الكبيرة لا يطالها قانون فصل النواب المتغيبين والنظام الحالي ليس ديمقراطياً

البرلمان يؤشر نقاطاً تعيق عودة نازحي سنجار ويستضيف وزيرة الهجرة

Date: 2021-01-11 13:27:13
البرلمان يؤشر نقاطاً تعيق عودة نازحي سنجار ويستضيف وزيرة الهجرة

مكتبه يكشف حقيقة وفاة النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي بكورونا

Date: 2020-09-09 10:43:53
مكتبه يكشف حقيقة وفاة النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي بكورونا

"موقف مرتقب" للبرلمان العراقي تجاه الاحداث في غزة

Date: 2021-05-17 09:26:48
"موقف مرتقب" للبرلمان العراقي تجاه الاحداث في غزة

محمد علاوي: لقد وصل لمسامعي شيء آمل الا يكون صحيحا

Date: 2020-02-25 07:03:30
محمد علاوي: لقد وصل لمسامعي شيء آمل الا يكون صحيحا