ترجيحات نيابية بتغيير وزاري قريب: لجان بإشراف السوداني تعيد تقييم الوزراء

شفق نيوز/ كشفت لجنة التخطيط الإستراتيجي النيابية، يوم الأحد، عن تشكيل لجان بإشراف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لإعادة تقييم الوزراء وفقاً لأدائهم وحفاظهم على المال العام.

وقالت رئيسة اللجنة ليلى التميمي، لوكالة شفق نيوز "من خلال تواصلنا مع الحكومة نعتقد أن هناك تغييرات وزارية مرتقبة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على اعتبار أن لديه ملاحظات مهمة أبرزها مكافحة الفساد وهدر المال العام في الوزارات".

وبينت أن "ملف هدر المال ومكافحة الفساد من أهم الملفات وهي من ستقيم عمل وأداء الوزراء في الحكومة، ويكون ذلك من خلال لجان المتابعة والتفتيش في مكتب رئيس الوزراء وبإشراف السوداني، وفي ضوء ذلك يتم تقييم عمل الوزراء واستبدالهم ضمن التغيير الوزاري المرتقب".