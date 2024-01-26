ترجيحات بتأجيل جلسة الغد.. الكتل السياسية تكثف مفاوضاتها لفك "عقدة" رئاسة البرلمان

شفق نيوز/ أكد مصدر سياسي مطلع، يوم الجمعة، أن الكتل السياسية ما زالت تكثف من مفاوضاتها مع بعضها البعض للخروج باتفاق على اختيار رئيس البرلمان الجديد، قبيل انعقاد جلسة يوم الغد، مرجحاً تأجيل الجلسة لعدم التوصل إلى اتفاق سياسي لغاية الآن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية العراقية بمختلفها تخوض حوارات مكثفة وموسعة من أجل الوصول إلى تفاهمات واتفاق سياسي مسبق قبل عقد جلسة البرلمان يوم غد السبت للاتفاق على مرشح لرئاسة مجلس النواب".

وأضاف "حتى الآن لا يوجد أي اتفاق بين الكتل، وعقد الجلسة دون تفاهم واتفاق مسبق يدفع إلى تأجيل فقرة انتخاب الرئيس، كما أن عدم رفع فقرة انتخاب الرئيس من جدول أعمال الجلسة قد يدفع إلى تأجيلها".

ومنذ أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قراراً بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعلى إثرها قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، لم تتمكن الكتل السياسية من الاتفاق على مرشح لرئاسة المجلس بديلاً للحلبوسي.

وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا التقرير.

لكن النائبان يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، رفعا في اليوم التالي 14 كانون الثاني/ يناير الجاري، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، عن مباشرتها بالتحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.

وشكّل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، في 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، لجنة تحقيق نيابية بشأن ما رافق تلك الجلسة من ادعاءات تقاضي رشى وأموال من أجل التصويت لمرشح معين يكون خليفة للمبعد من منصبه محمد الحلبوسي.