ترمب يهاتف الزيدي ويوجه له دعوة رسمية لزيارة واشنطن

شفق نيوز- بغداد

هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، علي فالح الزيدي بمناسبة تكليفه رسمياً لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، موجهاً له دعوة رسمية لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قدم خلاله التهنئة للزيدي بمناسبة تكليفه رسمياً لتشكيل الحكومة الجديدة، كما وجه له دعوة رسمية لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة".

وأضاف البيان، أن "الاتصال شهد استعراض العلاقات الاستراتيجية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن تأكيد الجانبين على العمل المشترك، والتعاون الثنائي من أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة".

وجاء اتصال ترمب بالزيدي بعد نحو ساعة من مكالمة مشابهة تلقاها رئيس الوزراء المكلف من المبعوث الأميركي توك باراك، حيث قدم التهنئة له أيضاً بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كما بحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، الاثنين الماضي، ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل محمد شياع السوداني ونوري المالكي عن خوض السباق على المنصب.