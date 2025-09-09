ترامب يعلن إطلاق سراح المختطفة تسوركوف لدى "الكتائب" والسوداني يؤكد: لن نتهاون

شفق نيوز- بغداد/ واشنطن

أعلن كل من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح المختطفة الإسرائيلية-الروسية لدى كتائب حزب الله في العراق اليزابيث تسوركوف، بعد نحو عامين من اختطافها في العاصمة بغداد.

وذكر السوداني، في منشور على منصة "أكس"، قائلاً "تتويجاً لجهود كبيرة بذلتها أجهزتنا الأمنية وعلى مدى شهور طويلة، نعلن عن تحرير المواطنة الروسية اليزابيث تسوركوف".

وأضاف "نؤكد مرة أخرى أننا لن نتهاون في إنفاذ القانون وإعلاء سلطة الدولة، وعدم السماح لأي أحد بالإساءة الى سمعة العراق والعراقيين".

من جهته، كتب ترامب على حسابه على منصة "تروث" قائلاً: "يسرني أن أبلغكم أن إليزابيث تسوركوف، طالبة في جامعة برينستون، وشقيقتها مواطنة أمريكية قد أُطلق سراحها للتو من قبل كتائب حزب الله".

وأكد أن "تسوركوف بأمان الآن في السفارة الأمريكية في العراق بعد تعرضها للتعذيب لعدة أشهر. سأظل دائماً أقاتل من أجل العدالة، ولن أستسلم أبداً".

وأضاف موجهاً حديثه إلى حماس: "يا حماس، أطلقوا سراح الرهائن، الآن".

وكانت تسوركوف قد سافرت إلى العراق في إطار بحث تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون الأمريكية.

وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقاً للعديد من الصحفيين الذين التقوها.

وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت إنها تتحدّث الإنكليزية والعبرية والروسية والعربية.

وكانت إسرائيل أعلنت في مطلع تموز/ يوليو 2023 أنّ تسوركوف مختطفة في العراق.

لكنّ هذا التأكيد الإسرائيلي أتى بعد أشهر عديدة من اختطاف الشابة التي يرجّح أنّها دخلت العراق بجواز سفر روسي قبل أن يتم اختطافها في العاصمة العراقية في نهاية آذار/ مارس 2023.

وفي مطلع تموز/ يوليو 2023، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ "إليزابيت تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية".