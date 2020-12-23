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ترامب يطلق تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران

Category: سیاسة

Date: 2020-12-23T22:10:17+0000
ترامب يطلق تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران

شفق نيوز/ وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران، عقب استهداف السفارة الأمريكية في العراق بعدد من الصواريخ. 

وكتب ترامب على "تويتر": "تعرضت سفارتنا في بغداد يوم الاحد لقصف بعدة صواريخ، خمن من أين أتوا: إيران. الآن نسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد أمريكيين في العراق". 

واختتم حديثه بتهديد صريح إلى إيران: "بعض النصائح الودية لإيران: إذا قُتل أمريكي سأحمل إيران المسؤولية. فكر مليا". 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1341862955604975617

وكشفت مصادر عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إغلاق السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بسبب الهجمات التي تعرضت لها الفترة الماضية. 

ورجح موقع أكسيوس الأمريكي، إمكانية نقل السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل، أو إلى قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق، في حالة مغادرة بغداد.

ويأتي هذا الخيار، ضمن خيارات تضعها الإدارة الأمريكية للرد على الهجمات الصاروخية المتكررة من إيران على السفارة الأمريكية في العراق. 

 

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