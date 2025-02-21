ترامب يخيّر بغداد: تصدير نفط كوردستان أو عقوبات مثل إيران

شفق نيوز/ كشفت وكالة رويترز، يوم الجمعة، عن تفاصيل ضغوط أمريكية تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب، على الحكومة العراقية، من أجل الإسراع باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي، أو مواجهة عقوبات اقتصادية كما يجري مع إيران.

ونقلت رويترز، عن 8 مصادر في بغداد وواشنطن وأربيل، لديها معرفة مباشرة بهذه المسألة، قولها إن "الضغط المتزايد من الإدارة الأمريكية الجديدة كان محركا رئيسيا وراء إعلان وزير النفط العراقي يوم الاثنين الماضي، أن الصادرات من الإقليم ستستأنف الأسبوع المقبل".

ومن شأن استئناف الصادرات بسرعة من إقليم كوردستان العراقي شبه المستقل أن يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية، الذي تعهدت واشنطن بخفضه إلى الصفر كجزء من حملة ترامب "الضغط الأقصى" ضد طهران.

‎وسيمثل تدفق النفط، نهاية نزاع استمر ما يقرب من عامين أدى إلى خفض تدفقات أكثر من 300000 برميل يوميا من نفط الإقليم عبر تركيا إلى الأسواق العالمية.

تعتبر إيران جارتها وحليفتها العراق حيوية للحفاظ على اقتصادها واقفا على قدميه وسط العقوبات. لكن بغداد، شريكة لكل من الولايات المتحدة وإيران، قلقة من الوقوع في مرمى سياسة ترامب للضغط على طهران، كما قالت المصادر.

‎يريد ترامب من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. في الأسبوع الماضي، ذكرت رويترز أن البنك المركزي العراقي منع خمسة بنوك خاصة أخرى من الوصول إلى الدولار بناء على طلب الولايات المتحدة. الخزانة.

‎كان إعلان العراق بشأن استئناف الصادرات متسرعا وافتقر إلى التفاصيل حول كيفية معالجة القضايا التقنية التي تحتاج إلى حل قبل إعادة تشغيل التدفقات، أربعة من المصادر الثمانية أيضا.

‎تمارس إيران نفوذا عسكريا وسياسيا واقتصاديا كبيرا في العراق من خلال ميليشياتها الشيعية القوية والأحزاب السياسية التي تدعمها في بغداد. لكن الضغط الأمريكي المتزايد يأتي في وقت ضعفت فيه إيران بسبب هجمات إسرائيل على وكلائها الإقليميين.

‎مع إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من كوردستان إلى ميناء جيهان التركي منذ عام 2023، ازدهر تهريب النفط الكوردي إلى إيران بالشاحنات. قالت ستة من المصادر الثمانية إن الولايات المتحدة تحث بغداد على الحد من هذا التدفق.

‎وقال مسؤول نفط عراقي على دراية بشحنات النقل بالشاحنات الخام التي تعبر إلى إيران: "تضغط واشنطن على بغداد لضمان تصدير النفط الخام من الإقليم إلى الأسواق العالمية من خلال تركيا بدلا من بيعه بثمن بخس إلى إيران".

‎في حين أن إغلاق خط الأنابيب التركي أدى إلى ارتفاع في تهريب النفط الكوردي عبر إيران، فإن شبكة أكبر يعتقد بعض الخبراء أنها تولد ما لا يقل عن مليار دولار سنويا لإيران ووكلائها قد ازدهرت في العراق منذ تولي السوداني منصبه في عام 2022، وفقا لما ذكرته رويترز العام الماضي.

‎في هذا الصدد، أكد مسؤولان في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف صادرات الإقليم، قال أحدهم إن هذه الخطوة ستساعد في تخفيف الضغط التصاعدي على أسعار النفط.

‎وردا على سؤال حول ضغط الإدارة على العراق لفتح صادرات نفط إقليم كوردستان، قال مسؤول في البيت الأبيض: "ليس من المهم للأمن الإقليمي السماح لشركائنا الأكراد بتصدير نفطهم فحسب، بل يساعد أيضا في الحفاظ على انخفاض سعر الغاز".

ومن شأن استئناف صادرات نفط الإقليم أن يساعد في تعويض بعض الخسائر في الإمدادات العالمية من انخفاض الصادرات الإيرانية، ولكنه لن يغطي سوى جزء صغير من أكثر من مليوني برميل يوميا من النفط الخام والوقود الذي تشحنه إيران. ومع ذلك، أثبتت إيران أنها بارعة في الماضي في إيجاد وسائل للتحايل على العقوبات الأمريكية على مبيعاتها النفطية.

وبينما أوقفت تركيا خط الأنابيب في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد كتعويضات عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

‎وقالت المصادر لرويترز إنه لا تزال هناك مشكلات لم يتم حلها حول الدفع والتسعير والصيانة. قالت مصادر إن المحادثات لمدة يومين في مدينة أربيل هذا الأسبوع فشلت في التوصل إلى اتفاق.

‎وذكر مصدر مطلع، على هذه المسألة إن الحكومة الفيدرالية أرادت إعادة تشغيل الصادرات دون تقديم التزامات تجاه حكومة إقليم كوردستان بشأن المدفوعات ودون توضيح آلية الدفع.

ويمكن أن تتسبب إعادة التشغيل أيضا في حدوث مشكلات في أوبك+، أو منظمة البلدان المصدرة للنفط بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، حيث يتعرض العراق لضغوط للامتثال لتعهده بخفض إنتاجه. يمكن أن تضع إمدادات إضافية من إقليم كوردستان العراق فوق هدف إمدادات أوبك+.

‎وخلص مسؤول عراقي، إلى القول: "من الممكن للعراق إعادة تشغيل خط الأنابيب والبقاء ممتثلا لسياسة التوريد من أوبك+".