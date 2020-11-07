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تدفق عشرات المتظاهرين على ساحة التحرير وسط بغداد

Category: سیاسة

Date: 2020-11-07T11:56:38+0000
تدفق عشرات المتظاهرين على ساحة التحرير وسط بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم السبت ان العشرات من المتظاهرين توافدوا على ساحة التحرير مركز الاحتجاجات في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عدد المتظاهرين الذين يتواجدون حاليا في الساحة قرابة 200 شخص، موضحا ان المحتجين بدأوا باطلاق هتافات تطالب باخراج القوات الامريكية من العراق.

وبين المصدر ان هناك انتشارا امنيا كثيفا بالقرب من المتظاهرين ولا يوجد اي قطع للطرق بمحيط الساحة، مشيرا الى ان المتظاهرين هم من انصار الفصائل الشيعية المسلحة المناوئة للتواجد الاجنبي في البلاد.

وشهدت ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها وسط العاصمة بغداد يوم الجمعة انتشاراً أمنياً كثيفاً خشية من تجمهر المتظاهرين وعودة الإحتجاجات الى سابق عهدها مرة أُخرى.


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