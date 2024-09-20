تدريبات تعبوية بالذخيرة الحية في قاعدة عين الاسد تسببت بسماع دوي انفجارات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الجمعة، بانخراط قوات التحالف الدولي بتدريبات ضمن قاعدة عين الاسد غربي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن التدريبات كانت بالذخيرة الحية وأجرت فحصا لمنظومة السيروم الدفاعية تسببت بسماع دوي انفجارات.

وتداولت مواقع وصفحات ومجاميع على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض قاعدة عين الأسد لقصف صاروخي بعد سماع دوي انفجارات الذي تبين لاحقا أنه جرّاء عمليات تدريب تعبوي تجريها قوات التحالف.