تخلو من انتخاب رئيس الجمهورية.. البرلمان العراقي يحدد أعمال جلسته المقبلة

شفق نيوز- بغداد

كشف مجلس النواب العراقي، مساء الجمعة، عن جدول أعمال جلسته المقبلة، دون أن تتضمن فقرة لانتخاب رئيس الجمهورية.

حيث نشرت الدائرة الإعلامية للمجلس، جدول أعمال الجلسة السابعة من فصله التشريعي الحالي، مشيرة إلى أن الجلسة ستعقد يوم الاثنين المقبل.

وتضمن الجدول، تأدية اليمين الدستورية لبعض السيدات والسادة النواب، مع التصويت على اللجان النيابية الدائمة للمجلس.

وأشار بيان المجلس إلى أن الجلسة تبدأ عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.