تحقيق متوقع مع الرئيس العراقي بسبب عقار "عبد حمود" (وثيقة)

شفق نيوز/ تقدم عضو مجلس النواب العراقي سعود سعدون الساعدي، بطلب رسمي للتحقيق مع رئيس الجمهورية بتهمة استغلال منصبه للاستيلاء على عقار كان يعود لأحد أزلام النظام السابق، وتأجيره بمبلغ يصل إلى 50 ألف دولار شهرياً.

وكشفت وثيقة موجهة إلى رئيس جهاز الإدعاء العام، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، عن إحالة فيديو عائد للإعلامي حميد عبد الله، المنشور في مواقع التواصل الإجتماعي والذي يدعي فيه الكشف عن استغلال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد منصبه لغرض اغتصاب أحد العقارات العائدة لأزلام النظام البائد (عبد حمود) وقيامه بتأجير هذا المنزل للسفارة الكويتية في بغداد مقابل خمسون ألف دولار شهرياُ.