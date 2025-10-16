تحقيقات أولية تفك خيوط جريمة اغتيال المشهداني والكاميرات تحدد الجهة

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطّلع على أعمال اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني، مساء الخميس، عن خيوط خاصة بالحادث تقود السلطات إلى تحديد مرتكبي الجريمة ودوافعها.

وفجر أمس الأربعاء، قُتل عضو مجلس محافظة بغداد عن تحالف "السيادة" صفاء المشهداني، واثنين من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة استهدف عجلة كانت تقلهم في قضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية، بحسب ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز في وقت سابق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال تنتمي للمنطقة نفسها، وليست جهة خارجية"، مضيفاً أن "كاميرات المراقبة المنتشرة في أرجاء الطارمية والمسارات المؤدية إليها أظهرت أن عملية زرع العبوة اللاصقة تمت داخل القضاء".

وبحسب المصدر، فإن "العبوة كانت محلية الصنع، وتم ربطها بنظام تفجير عبر الهاتف المحمول، ما يعني أن تفجيرها جرى من خلال اتصال هاتفي بعد تحديد موقع الهدف"، موضحاً أن "تحركات مركبة المشهداني كانت جميعها داخل الطارمية، قبل توجهه إلى مكتبه، ثم إلى أحد المطاعم غرب بغداد حيث وقع الانفجار".

وأشار المصدر، إلى أن "الجهات الأمنية المختصة توصّلت بشكل أولي إلى الجهات المتورطة، وتجري استكمال الإجراءات الفنية والقانونية تمهيداً للإعلان الرسمي عن الجهة التي نفّذت الاغتيال".

ووفق المصدر، فإن "المشهداني كان على خلاف مع إحدى الجماعات التي حاولت الاستيلاء على قطعة أرض في الطارمية، ما يرجّح أن يكون ذلك الخلاف السبب الرئيس وراء عملية اغتياله".

وبوقت سابق من أمس الأربعاء، قال مصدر أمني للوكالة، إن "المشهداني لم يفارق الحياة في لحظة التفجير وبقي على قيد الحياة وحاول مرافقوه انتشاله وسحبه من السيارة إلا أنهم لم يستطيعوا ذلك فقال لهم (أتركوني)".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل فريق عمل جنائي مشترك للتحقيق في ملابسات الحادث.

ونعت عشيرة "البوحجازي" عضو مجلس محافظة بغداد صفاء حسين المشهداني، الذي قالت في بيان اليوم، إنه قُتل إثر انفجار عبوة لاصقة استهدفت عجلته في قضاء الطارمية.

كما أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني في بيان، حادثة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد، ومرشح تحالف "السيادة" صفاء المشهدانيّ، ودعا الحكومة والجهات الأمنية المتخصصة إلى ضرورة القيام بالإجراءات التحقيقية اللازمة؛ وتشكيل لجنة تتولّى التحقيق في هذه "الجريمة البشعة، لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة؛ لينالوا جزاءهم".

هذا ودانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، مقتل المشهداني، ودعت إلى إجراء تحقيق عاجل لمحاسبة مرتكبي الجريمة، كما دعت سفارات أجنبية عدة لمحاسبة قتلة المرشح صفاء على وجه السرعة.