تحقيقات بين موظفي مكتب الكاظمي للظفر بموظف سرب وثيقة خاصة

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، يوم الخميس، عن تحقيق يجريه مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للتعرف على موظف سرب وثيقة تخص مؤتمر بغداد الذي استضافته العاصمة العراقية شهر آب المنصرم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "تحقيقاً فتح مع موظفي مكتب رئيس الوزراء يخص ملابسات تسريب كتاب صادر عنه يتضمن تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات دينار عراقي من ميزانية الطوارئ الى تغطية نفقات مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون".

وأشار المصدر، إلى أن "التحقيقات أظهرت أن الكتاب قد سرب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء"، موضحاً أن "التحقيق مازال جارياً لمعرفة الموظف الذي سرب ونشر الكتاب في وسائل الاعلام".

وعقب اختتام مؤتمر "التعاون والشراكة" الذي احتضنته العاصمة بغداد في 28 آب الماضي، بمشاركة تسع دول، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة خاصة أظهرت نفقات ومصروفات المؤتمر والتي بلغت وفق الوثيقة (7.500.000.000) مليارات دينار عراقي، اخذ من موازنة رئاسة الوزراء (4.500.000.000) مليار دينار ومن الاحتياطي الطوارئ الفائض من مبيعات النفط 3 مليارات دينار.

وادناه الوثيقة التي سربت في مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتهاء مؤتمر بغداد، والصادرة عن مكتب الكاظمي.