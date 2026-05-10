تحفظ إيراني على تكليف الزيدي.. قاآني في بغداد لترتيب الأوراق

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن وجود تحفظ إيراني، على تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، كانت وراء إرسال قائد قوة القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني إلى العاصمة بغداد.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن قآني وصل العاصمة العراقية بغداد خلال الساعات القليلة الماضية، وعقد سلسلة اجتماعات مع قيادات سياسية ضمن الاطار التنسيقي وكذلك قادة بعض الفصائل المسلحة.

زيارة الجنرال الإيراني، تزامنت مع حراك سياسي ونيابي لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الزيدي، خلال اليومين القادمين.

وطبقاً للمصدر، تركزت الاجتماعات على عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة علي الزيدي، وحتى الآن لا نتائج بخصوص تلك الاجتماعات، والموقف الإيراني النهائي من الزيدي ما يزال مجهولاً.

ووفق المصدر، فإن التحفظ الإيراني على تكليف الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية، سببه الدعم الأميركي الكبير، الذي فهم في طهران على أن ذلك ينذر بتقليص وتحجيم نفوذها في بغداد.

وكان مصدر نيابي، أفاد أمس السبت، بوجود اتفاق سياسي لتمرير حكومة الزيدي خلال الأسبوع الحالي، قبيل توجه عدد من النواب إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رئاسة مجلس النواب "لم تتسلم حتى الآن أي إشعار رسمي من الحكومة بشأن تقديم الكابينة الوزارية"، مبيناً أنه "في حال وصول الإشعار سيتم تحديد موعد الجلسة وإبلاغ أعضاء البرلمان قبل 24 ساعة من انعقاد جلسة منح الثقة".

وأضاف أن "هناك اتفاقاً بين رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية على تمرير التشكيلة الحكومية خلال الأسبوع الجاري، قبل توجه مجموعة من النواب الأسبوع المقبل إلى السعودية لأداء مناسك الحج"

وكان رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي قد قدم، الخميس الماضي (7 ايار الجاري)، المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة إلى رئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، تمهيداً لتعميمه على أعضاء المجلس ودراسته، على أن تُقدم أسماء التشكيلة الحكومية لاحقاً.

وكلف رئيس الجمهورية نزار آميدي، في 27 نيسان / أبريل 2026، الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي خلفاً لمحمد شياع السوداني.