"تحفظات وتخوف".. اجتماع طارئ لتيار الحكمة بشأن مرشح رئيس الحكومة

كشف مصدر مطلع، يوم الأحد، عن توجه زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، لعقد اجتماع مع أعضاء المكتب السياسي وقيادات تياره لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي، ولاسيما ملف اختيار رئيس الوزراء، في ضوء مخرجات الاجتماع الأخير لقادة الإطار التنسيقي.

وقال المصدر، وهو مقرب من تيار الحكمة لوكالة شفق نيوز، إن "الحكيم يبدي تحفظات إزاء بعض الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الحكومة".

وأضاف أن "الحكيم يرى ان الذهاب نحو شخصيات قد تُعيد نهج التفرد بالسلطة واحتكار القرار وعودة النهج الدكتاتوري وإقصاء الشراكة السياسية، سيقود إلى تعقيد المشهد الحكومي وتعطيل مسارات التوافق الحقيقي، فضلًا عن إفراغ نتائج العملية الديمقراطية من مضمونها".

وأضاف أن "رؤية الحكيم ترتكز على ضرورة احترام مخرجات صناديق الاقتراع وتحقيق التوازن في العمل التنفيذي بما يضمن شراكة فاعلة لجميع الأطراف وعدم العودة إلى الأساليب الإقصائية".

وختم المصدر، حديثه قائلا إن الحكيم قد يلوّح بخيار الانسحاب من التشكيلة الحكومية.

وكان مصدر في الإطار التنسيقي الشيعي قد كشف لوكالة شفق نيوز، أن قوى التي اجتمعت مساء أمس السبت، في منزل زعيم ائتلاف الأساس العراقي محسن المندلاوي استوضحت الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني للانسحاب من الترشيح ومنح المساحة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للترشح.

وبحسب المصدر، لاقى ترشيح المالكي تأييد أغلب زعامات التنسيقي، باستثناء زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الذي طلب رأي المرجعية، وأرسل رسالة للمرجعية في النجف، لكن الأخيرة قد جددت رفضها التدخل في ترشيح رئيس الوزراء، وبالتالي باتت مساحة التنافس تقتصر على المالكي فقط.

ومنذ المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2025 شرع الإطار التنسيقي بعقد اجتماعات وإجراء مباحثات بين قواها ومع الأطراف الأخرى لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي وفق العرف المعمول به بعد العام 2003.