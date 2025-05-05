تحضيراً لزيارة السوداني.. وفد عراقي يصل أنقرة لتهيئة مذكرات تفاهم

شفق نيوز/ أعلنت السفارة العراقية في أنقرة، اليوم الاثنين، عن وصول وفد عراقي رسمي تمهيداً لتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن زيارة الوفد تأتي في إطار التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هذا الأسبوع.

وبينت، أن الوفد برئاسة رئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجية محمد رضا الحسيني، ويضم ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات العراقية ذات الصلة، ويهدف إلى استكمال المناقشات الفنية بشأن مذكرات التفاهم المزمع توقيعها مع الجانب التركي.

وأوضحت أن المذكرات تشمل مجالات حيوية متعددة، من بينها الأمن، والنقل، والتخطيط، والتعليم، والاتصالات، والصناعة.

وكان السفير العراقي في أنقرة، ماجد اللجماوي، قال إن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى تركيا، ستشمل بحث ملفات عدة، منها طريق التنمية والطاقة والتجارة.

وقد أعلن وزير النقل التركي، عبد القادر اورال اوغلو، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور تركيا خلال الأيام المقبلة، فيما سيزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العراق خلال النصف الأول من العام الجاري.