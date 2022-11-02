تحسين بيك يطالب الحكومة العراقية بإعادة إعمار مناطق الإيزيديين: تعرضنا لـ71 حملة إبادة

شفق نيوز/ دعا امير الايزيديين في اقليم كوردستان والعالم مير حازم مير تحسين بيك، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة في المناطق التي يقطنها أبناء الطائفة.

وقال تحسين بيك في كلمة له على هامش ملتقى "ميري" لشؤون الشرق الأوسط اليوم، "لم نشكل في أي وقت تهديدا لأي ديانة في العراق"، مردفا بالقول "تعرضنا الى 71 حملة إبادة جماعية".

وأثنى أمير الإيزيديين على دور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في تأسيس مكتب لإنقاذ المختطفين الإيزيديين، قائلا: رغم المساهمة الكبيرة لهذا المكتب إلا أننا ننتظر تحرير ما تبقى من الايزيديين من قبضة الإرهابيين.

وتطرق إلى الأوضاع في مناطق الإيزيديين، وقال تحسين بيك، إن البنى التحتية في مناطقنا مدمرة، و ندعو الحكومة العراقية الى الاستثمار فيها بما يسهم في توفير فرص عمل لشبابنا ويعيد الاعمار في مناطقنا.

كما دعا أمير الطائفة إلى التعامل مع الإيزيديين في العراق كمواطنين درجة أولى إضافة إلى العمل على عدم تكرار ما لحق بهم في صيف العام 2014 من اجتياح تنظيم داعش لمناطقهم.

وأعرب تحسين بيك عن أسفه لتسييس قضية الايزيديين، مطالبا المجتمع الدولي بمعالجة هذه القضية.